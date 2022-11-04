Калын заявил о возможном усилении «Турецкого потока»

Официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын допустил возможность строительства дополнительного трубопровода для усиления мощностей газопровода «Турецкий поток».

«Сейчас функционирует «Турецкий поток», его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод. В таком случае может сформироваться совершенно новая энергетическая карта, которая охватит восток и запад, север и юг. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5–10 лет. Если это произойдет, Турция станет не просто страной - транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где формируется рынок газа, определяются газовые поставки» - сказал Калын, слова которого приводит телеканал Haberturk.