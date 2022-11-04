Байден пообещал освободить Иран

Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени освободят Иран, либо жители этой страны «освободят себя сами».
Такое заявление американский президент сделал на предвыборном митинге в Калифорнии в поддержку кандидата от демократов.
«Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Или они в ближайшее время освободятся сами», - сказал Байден, слова которого приводит Reuters.
Других подробностей Байден не привел.
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