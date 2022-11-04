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Регион 04.11.2022 12:13

Байден пообещал освободить Иран

Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени освободят Иран, либо жители этой страны «освободят себя сами».

Такое заявление американский президент сделал на предвыборном митинге в Калифорнии в поддержку кандидата от демократов.

«Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Или они в ближайшее время освободятся сами», - сказал Байден, слова которого приводит Reuters.

Других подробностей Байден не привел.

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Тэги: БАЙДЕН, ИРАН, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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