Байден пообещал освободить Иран

Президент США Джо Байден заявил, что США в скором времени освободят Иран, либо жители этой страны «освободят себя сами».

Такое заявление американский президент сделал на предвыборном митинге в Калифорнии в поддержку кандидата от демократов.

«Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Или они в ближайшее время освободятся сами», - сказал Байден, слова которого приводит Reuters.

Других подробностей Байден не привел.