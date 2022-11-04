АИК, CHDG и Elecnor планируют совместно реализовать проект строительства Гарадагской ветряной электростанции

Испанская компания «Elecnor», специализирующаяся на альтернативных и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) намерена принять участие в проекте строительства Гарадагской ветряной электростанции, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», ООО «Caspian Hydrogen Development Group» (CHDG) и испанская Elecnor подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта строительства Гарадагской ветряной электростанции», - написал Джаббаров в Twitter.
При этом, министр не привел других подробностей по проекту, в том числе параметров ветряной электростанции.
Elecnor является одной из ведущих мировых корпораций в области разработки и строительства объектов инфраструктуры.
Elecnor, являясь частью Elecnor Group, предоставляет инфраструктуру и услуги по всему миру, чтобы страны могли развивать свой потенциал.
Компания оказывает услуги и реализует проекты в области выработки электроэнергии, нефтегаза, телекоммуникаций, железнодорожного транспорта, энергосбережения и эффективности, строительства, воды и др.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
ООО «Caspian Hydrogen Development Group» - первая частная национальная компания, работающая в Азербайджане в сфере производства водорода и возобновляемых источников энергии, включая развитие наземных и морских ветровых электростанций.
Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что потенциал ветряной и солнечной энергии на суше Азербайджана превышает 26 ГВт, ветряной энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря оценивается в 157 ГВт.
В настоящее время мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7 953,9 МВт. В стране действуют 22 теплоэлектростанции, 30 гидроэлектростанций, станция по производству электроэнергии за счет бытовых отходов мощностью 37 МВт, 4 ветряные электростанции мощностью 63,3 МВт, 8 солнечных станций мощностью 42 МВт и 3 гибридные станции (солнце, ветер и биогаз) мощностью 7,4 МВт. С учетом ГЭС, суммарная мощность электростанций в сфере ВИЭ составляет 16,5% от общей мощности энергосистемы. Азербайджан планирует к 2030 году довести долю ВИЭ в выработке электроэнергии до 30%.
Н.Аббасова
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