Экс-премьер Пакистана Имран Хан в стабильном состоянии после ранения на митинге

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, подвергшийся нападению и получивший ранения в ноги, находится в больнице, его состояние стабильное, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя партии "Движение за справедливость".

"Нет никаких сомнений, мы убеждены в том, что это нападение на самого популярного лидера Пакистана Имрана Хана было хорошо спланированным. Он сейчас находится в больнице в Лахоре в стабильном состоянии после перенесенной операции", - заявил высокопоставленный представитель партии Хана "Движение за справедливость" Фавад Чаудри.

Также он сказал, что руководство партии проведет в пятницу встречу и решит, когда возобновятся антиправительственные митинги.

Хан был ранен 3 ноября на митинге в городе Вазирабад, участники которого требовали провести досрочные выборы. Неизвестный открыл по нему огонь из автоматического оружия. Ранения также получили еще 13 человек и один человек погиб.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.