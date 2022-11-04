Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 88.17 -1.83 Brent 94.67 -1.49

Дальнее зарубежье 04.11.2022 13:40

Экс-премьер Пакистана Имран Хан в стабильном состоянии после ранения на митинге

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, подвергшийся нападению и получивший ранения в ноги, находится в больнице, его состояние стабильное, передает агентство Associated Press со ссылкой на представителя партии "Движение за справедливость".

"Нет никаких сомнений, мы убеждены в том, что это нападение на самого популярного лидера Пакистана Имрана Хана было хорошо спланированным. Он сейчас находится в больнице в Лахоре в стабильном состоянии после перенесенной операции", - заявил высокопоставленный представитель партии Хана "Движение за справедливость" Фавад Чаудри.

Также он сказал, что руководство партии проведет в пятницу встречу и решит, когда возобновятся антиправительственные митинги.

Хан был ранен 3 ноября на митинге в городе Вазирабад, участники которого требовали провести досрочные выборы. Неизвестный открыл по нему огонь из автоматического оружия. Ранения также получили еще 13 человек и один человек погиб.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az