Алиев открыл крупнейший на Южном Кавказе завод по переработке оливкового масла

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовых оливок. Как сообщает сайт главы государства, завод построен со стороны ООО «Absheron Zeytun Baglari» в поселке Зиря Хазарского района Баку. Х.Насирзаде

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