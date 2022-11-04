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Бизнес и законодательство 04.11.2022 13:47

Алиев открыл крупнейший на Южном Кавказе завод по переработке оливкового масла

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовых оливок.

Как сообщает сайт главы государства, завод построен со стороны ООО «Absheron Zeytun Baglari» в поселке Зиря Хазарского района Баку.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВОД, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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