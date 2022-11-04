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АПК 04.11.2022 13:59

Эрдоган поддерживает намерение России поставлять зерно нуждающимся странам Африки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что солидарен с президентом России Владимиром Путиным в вопросе безвозмездных поставок зерна нуждающимся странам Африки в рамках черноморской инициативы, передает агентство "Анадолу".

"В ходе нашего разговора с господином Путиным он предложил безвозмездно направить зерно в нуждающиеся страны, такие как Джибути, Сомали и Судан. Мы пришли к согласию в этом вопросе", - сказал Эрдоган в Стамбуле в пятницу на выставке Musaid Expo.

Эрдоган подчеркнул, что "будут приложены усилия для того, чтобы агропродукция по "зерновому коридору" в первую очередь поступала в нуждающиеся страны Африки".

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