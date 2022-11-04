Власти Азербайджана планируют в 2023г выделить 8 млн манатов на кредиты для студентов

Правительство Азербайджана предусмотрело в госбюджете на 2023 год средства в размере 8 млн манатов для предоставления студентам кредитов на обучение, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
«В целях дальнейшего повышения доступности высшего образования малообеспеченным слоям населения и расширения сферы охвата высшим образованием из госбюджета в следующем году на предоставление студенческих кредитов планируется выделение 8 млн манатов», - отметили в Минфине.
Такие кредиты будут выдаваться через Образовательный студенческий кредитный фонд.
«С учетом средств, выделенных в 2021 и 2022 годах, ресурсный потенциал этого фонда в 2023 году составит 110 млн манатов», - подчеркнули в Минфине.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 июня 2021 года подписал распоряжение о создании "Образовательного студенческого кредитного фонда". Фонд будет заниматься выдачей образовательных кредитов студентам. Максимальный размер кредита на эти цели не может превышать размер годовой платы за обучение студента.
Уставный капитал Фонда равен 80 млн манатов.
Х.Насирзаде
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