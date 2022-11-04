ГААД получит 12 млн манатов на завершение работ по строительству дорог в Гаджигабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о ряде мер по завершению строительства автомобильной дороги в Гаджигабульском районе. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) выделяется 12 млн манатов на завершение строительства автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачи-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы, соединяющего 8 населенных пунктов с населением 12 тыс. человек. Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений. Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства. Х.Насирзаде

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