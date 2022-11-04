Азербайджан и Алжир снимают визовые ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил азербайджано-алжирское межправительственное соглашение, предусматривающее снятие взаимных визовых ограничений для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Соглашение между правительствами Азербайджана и Алжира об освобождении от взаимных визовых требований для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта, было подписано 10 августа 2022 года в Баку.
Н.Аббасова
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