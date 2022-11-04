Алиев присвоил Бекирову и Бархударову очередные воинские звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении командующему Военно-морскими силами (ВМС) страны Субхана Бекирову воинского звания «вице-адмирал». Кроме этого, президент Алиев подписал распоряжение о присвоении генерал-майору Маису Бархударову звания «генерал-лейтенант». Тексты обоих распоряжений опубликованы на сайте главы государства. Н.Аббасова

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