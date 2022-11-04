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Оборона 04.11.2022 14:42

Алиев присвоил Бекирову и Бархударову очередные воинские звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о присвоении командующему Военно-морскими силами (ВМС) страны Субхана Бекирову воинского звания «вице-адмирал».

Кроме этого, президент Алиев подписал распоряжение о присвоении генерал-майору Маису Бархударову звания «генерал-лейтенант».

Тексты обоих распоряжений опубликованы на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ВМС, КОМАНДУЮЩИЙ, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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