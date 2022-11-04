Пашиняну необходимо идти на прямые переговоры с Баку, а не метаться в поисках внешней поддержки - Агаджанов

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов считает, что саммит лидеров Азербайджана, РФ и Армении в Сочи 31 октября подтвердил сильные позиции Баку на переговорах по нормализации отношений с Ереваном.
«31 октября в Сочи состоялась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна. Эта встреча подтвердила сильные позиции Баку в принципиально важных вопросах нормализации отношений с Ереваном», заявил Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, подтверждением этого является текст заявления, принятого по итогам саммита, которое полностью соответствует позициям Азербайджана. «В частности, в заявлении обозначены вопросы суверенитета и территориальной целостности, договоренности сторон воздерживаться от применения силы и все вопросы решать исходя из территориальной целостности Азербайджана и Армении в соответствии с уставом ООН и Алматинской декларации 1991 года и ряд других моментов», - отметил он.
Агаджанов подчеркнул, что теперь важно посмотреть, как пройдет встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе (в ноябре - ИФ) и насколько она приблизит Баку и Ереван к подписанию мирного договора.
Он также прокомментировал действия армянского премьера в переговорном процессе. «Зачастую трудно понять действия армянского премьера. Я бы сказал даже не действия, а метания. То Пашинян ищет поддержки у Франции, то у США, то у России, то у Ирана. Пашиняну пора прекратить метаться из стороны в сторону и армянскому премьеру лучше вести прямые переговоры с официальным Баку», - отметил он.
Агаджанов также заявил, что на митинге в Ханкенди 30 октября звучали не только политические лозунги. «По моим данным, митингующие имели серьезные социальные и экономические претензии к так называемым местным властям в Карабахе», - добавил он.
А.Азизов
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