Иран не вернется под влияние США - Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на слова президента США Джо Байдена о том, что Америка "собирается освободить Иран", исключил возможность возвращения его страны в орбиту влияния США.
"Президент Соединенных Штатов, возможно, произнес эти слова от помутнения рассудка, сказав, что они собираются освобождать Иран. Господин президент, Иран освободился от плена США 43 года назад, и мы никогда не станем снова вашей дойной коровой", - приводит иранское агентство "Мехр" слова Раиси.
Президент Ирана заявил, что недавние беспорядки в Иране поддержали западные страны, но "молодое поколение в Иране относится к Соединенным Штатам так же, как их отцы и матери во времена революции".
Поэтому, отметил Раиси, "страну не запугать их санкциями и угрозами".
Отношения между Тегераном и Вашингтоном продолжают оставаться враждебными со времен победы в Иране Исламской революции в 1979 году. В пятницу в Иране прошли торжественные мероприятия в честь годовщины захвата посольства США 4 ноября 1979 года.
Накануне Байден заявил: "Не волнуйтесь, мы освободим Иран". Затем он добавил: "Они освободятся в скором времени".
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