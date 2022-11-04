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Спорт 04.11.2022 16:08

Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022

Бывший капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан станет главным тренером национальной команды страны по окончании чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Libertad Digital.

Зидан подписал контракт с Федерацией футбола Франции и на посту главного тренера сборной сменит Дидье Дешама. Подчеркивается, что на кадровое решение не повлияют результаты сборной Франции на ЧМ.

Французы являются действующими чемпионами мира, они выиграли ЧМ-2018 в России.

Зидан, будучи игроком, выиграл чемпионат мира-1998 и чемпионат Европы-2000. Став тренером, на клубном уровне возглавлял мадридский "Реал". При Зидане "Реал" три раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза - чемпионат, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФУТБОЛ, ТРЕНЕР


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