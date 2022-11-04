Облигации Embafinans на 1,5 млн манатов заинтересовали 2 инвесторов

ЗАО "НБКО Embafinans" 4 ноября разместило облигации на 1,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.
"Облигации эмитированы со сроком обращения 1 год и по ставке 10% годовых (купонная выплата – раз в три месяца). Эмиссия разделена на 1,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Общая сумма заявок, поданных со стороны 2 инвесторов, составила 1,5 млн манатов", - отметили на БФБ.
Андеррайтером размещения выступило ЗАО "Инвестиционная компания ABB-Invest".
НБКО Embafinans создано в 2012 году, акционерами общества являются 3 физических лица. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. На 30 июня 2022 года активы Embafinans равны 38,2 млн манатов, кредитный портфель – 34 млн манатов, обязательства – 23,4 млн манатов, чистая прибыль за 6 месяцев 2022 года составила 2,2 млн манатов. С 2012 года НБКО выдало в общей сложности кредитов на сумму свыше 380 млн манатов, удельный вес просрочки по текущим кредитам оценивается в 7%.
Х.Насирзаде
Пашиняну необходимо идти на прямые переговоры с Баку, а не метаться в поисках внешней поддержки - Агаджанов
Prestij-Kimya вложит около 5 млн манатов в создание производства жидких моющих средств в Джабраиле
Алиев присвоил Бекирову и Бархударову очередные воинские звания
Еврокомиссия на конференции ООН по климату будет добиваться выполнения уже принятых странами обязательств
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Главы МИД G7 призывают КНДР не проводить ядерное испытание
Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с БПЛА – Резников
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Роман Аллахвердиев назначен на должность председателя «Caspian Energy Poland»
Kapital Bank принял участие в двух конференциях BAFT
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают