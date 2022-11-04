Облигации Embafinans на 1,5 млн манатов заинтересовали 2 инвесторов

ЗАО "НБКО Embafinans" 4 ноября разместило облигации на 1,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже.

"Облигации эмитированы со сроком обращения 1 год и по ставке 10% годовых (купонная выплата – раз в три месяца). Эмиссия разделена на 1,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу. Общая сумма заявок, поданных со стороны 2 инвесторов, составила 1,5 млн манатов", - отметили на БФБ.

Андеррайтером размещения выступило ЗАО "Инвестиционная компания ABB-Invest".

НБКО Embafinans создано в 2012 году, акционерами общества являются 3 физических лица. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. На 30 июня 2022 года активы Embafinans равны 38,2 млн манатов, кредитный портфель – 34 млн манатов, обязательства – 23,4 млн манатов, чистая прибыль за 6 месяцев 2022 года составила 2,2 млн манатов. С 2012 года НБКО выдало в общей сложности кредитов на сумму свыше 380 млн манатов, удельный вес просрочки по текущим кредитам оценивается в 7%.

Х.Насирзаде