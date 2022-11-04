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Дальнее зарубежье 04.11.2022 16:33

Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с БПЛА – Резников

Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, а также системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и БПЛА, которые необходимы Украине для разведки и наводки артиллерии, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«После моего визита в Брюссель, где проходило заседание в формате Рамштайн по инициативе США, а потом был министериум стран НАТО, все услышали меня о том, что у нас приоритетом номер один является противовоздушная, противоракетная оборона. Это наши партнеры очень хорошо поняли. Сегодня они тоже настроены в первую очередь на усиление именно защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk 23. Вы знаете, что немецкие IRIS начали работать. NASAMS уже в дороге с соответственно подготовленными нашими экипажами. Также мы получаем систему Crotale от французских партнеров. Сейчас мы дорабатываем некоторые другие системы от других стран-партнеров», - сказал Резников в пятницу.

Он заверил, что также продолжится помощь по поставке Украине боеприпасов, которые необходимы для артиллерии, систем залпового огня.

Резников добавил, что Украина получит системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также БПЛА, которые необходимы Украине для разведки и наводки артиллерии.

«Наши партнеры настроены не только на краткосрочную помощь, и даже не только на среднесрочную. На долгосрочные понимания перспектива у них тоже есть. Потому мы обсуждаем сегодня все: хабы по ремонту и восстановлению, создание новых площадок, развитие и заказ у их производителей того оружия, которое необходимо Украине с расчета не на один месяц, не на два, не на три», - объяснил глава Минобороны.

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Тэги: УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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