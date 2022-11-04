Glensol получила семилетний контракт на эксплуатацию и техобслуживание газовых турбин в Азербайджане

Азербайджанская компания Glensol (Global Energy Solutions LLC) окажет услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию газовых турбин в рамках проектов, реализуемых в Азербайджане под операторством британской компании BP.

«BP, как оператор проектов Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и Шах-Дениз и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), подписала семилетний контракт с азербайджанской Glensol на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию газовых турбин. Это означает, что еще одно важное направление бизнес-услуг в деятельности BP в регионе будет передано местной компании. Кроме того, впервые в глобальной цепочке поставок BP обслуживание, которое обычно обеспечивает сам производитель оборудования, поручено местной сервисной компании», - говорится в сообщении BP-Azerbaijan.

Контракт был заключен по результатам тендера.

Услуги, которые будут предоставлены в рамках договора, охватывают все морские и наземные объекты, эксплуатируемые BP в Азербайджане, включая Сангачальский терминал. Объем контракта также включает услуги на будущей платформе «Центральный Восточный Азери».

«Объем работ по контракту включает техническое обслуживание газотурбинных установок, управление установками, капитальный ремонт силовых турбин, двигателей и генераторов переменного тока, управление запасными частями и другие сопутствующие услуги», - говорится в сообщении.

«Техническое обслуживание газовых турбин является одним из важных направлений нашей деятельности и необходимо для долгосрочной безопасной, надежной и полной эксплуатации наши объектов. Доверить такой важный объем работы местной компании – большое достижение. Надеемся, что высокий уровень сервиса, оказываемого нам в столь ответственной сфере, будет продолжительным», - отметил менеджер по техническому обслуживанию и надежности bp в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Ильгар Гасанов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана - 25%, американских Chevron и ExxonMobil - 9,57% и 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Участниками проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL(8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); ExxonMobil (2,5%), Itochu (3,4%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова