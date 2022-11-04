АЖД закупит 284 новых грузовых вагона

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» закупает универсальные вагон-платформы в количестве 284 единиц. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», закупка проводится методом опроса предложений. Предложения принимаются до 23 ноября. Телефон для справок: +(994)12499 66 17 Закупка универсальных вагон-платформ со стороны АЖД осуществляется в рамках проекта «Приобретение новых грузовых вагонов», по которому общество намерено приобрести 1730 вагонов. Б.Рустамбеков

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