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Транспорт и связь 04.11.2022 16:45

АЖД закупит 284 новых грузовых вагона

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» закупает универсальные вагон-платформы в количестве 284 единиц.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», закупка проводится методом опроса предложений. Предложения принимаются до 23 ноября.

Телефон для справок: +(994)12499 66 17

Закупка универсальных вагон-платформ со стороны АЖД осуществляется в рамках проекта «Приобретение новых грузовых вагонов», по которому общество намерено приобрести 1730 вагонов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЖД, ВАГОНЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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