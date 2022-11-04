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Финансы 04.11.2022 17:40

Акционеры Azer-Turk Bank сформировали новый состав Наблюдательного совета

Акционеры азербайджано-турецкого «Azer-Turk Bank» на внеочередном общем собрании сформировали Наблюдательный совет в новом составе.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в «Azer-Turk Bank», председателем НС назначен Руслан Алиханов (главный исполнительный директор «Азербайджанского инвестиционного холдинга»).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, НС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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