Акционеры Azer-Turk Bank сформировали новый состав Наблюдательного совета

Акционеры азербайджано-турецкого «Azer-Turk Bank» на внеочередном общем собрании сформировали Наблюдательный совет в новом составе.
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в «Azer-Turk Bank», председателем НС назначен Руслан Алиханов (главный исполнительный директор «Азербайджанского инвестиционного холдинга»).
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госслужба по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
Б.Рустамбеков
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