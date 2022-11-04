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Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 88.17 -1.83 Brent 94.67 -1.49

ТЭК 04.11.2022 18:12

G7 в ближайшие недели намерена завершить введение ограничения цен на российскую нефть

Страны G7 в ближайшие недели намерены завершить процесс введения так называемого потолка цен на российскую нефть, говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7.

"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на энергетических рынках. В ближайшие недели мы завершим введение ограничения цены на российскую нефть, поставляемую по морю", - отмечается в нем.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Сам потолок цен пока что не определен.

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Тэги: G7, РОССИЯ, НЕФТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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