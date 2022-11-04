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Дальнее зарубежье 04.11.2022 18:31

Главы МИД G7 призывают КНДР не проводить ядерное испытание

Министры иностранных дел G7 призвали жестко реагировать в случае проведения КНДР испытания ядерного оружия.

"Любое ядерное испытание, равно как и иные безответственные действия, должны спровоцировать быстрые, мощные и совместные международные ответные меры", - говорится в совместном заявлении министров.

"Призываем КНДР воздержаться от дальнейшей эскалации и начать дипломатические контакты по поводу своих незаконных программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет", - отмечается в документе.

Также главы МИД G7 выражают тревогу по поводу работы Ирана над ядерной программой.

"Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся расширением иранской ядерной программы. Для мирного использования атома нет необходимости в таком расширении", - подчеркивают министры.

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Тэги: МИР, G7, КНДР, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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