Ракета, которая отправится к Луне в рамках миссии Artemis 1, вывезена на стартовую площадку - NASA

Ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion, которые отправятся к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") 14 ноября, вывезены на стартовую площадку в Космическом центре имени Кеннеди, сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Около 8:30 по времени Восточного побережья США (16:30) ракета-носитель Space Launch System и космический корабль Orion, задействованные в миссии Artemis 1, прибыли на стартовую площадку 39B Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида спустя почти 9 часов пути из цеха вертикальной сборки", - говорится в сообщении управления.

По данным управления, 14 ноября стартовое окно откроется в 00:07 по времени Восточного побережья США (09:07) и закроется 01:16 (10:16). В случае успешного запуска в эту дату миссия корабля к Луне и обратно продлится 25 с половиной дней. Приводнение запланировано на 9 декабря.

Возможными резервными датами NASA называет 16 ноября (в 10:04) и 19 ноября (в 10:45).

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, однако во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, из-за чего старт пришлось отменить. Затем старт неоднократно переносился по разным причинам.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.