ЦБ Азербайджана и JP Morgan обсудили перспективы сотрудничества

Представители Центробанка Азербайджана провели встречу с делегацией одного из крупнейших банков мира - JP Morgan, обсуждены перспективы сотрудничества. “На встрече с представителями JP Morgan и его инвестиционных компаний-партнеров обсуждены последние макроэкономические процессы, прогнозы, реализация денежно-кредитной политики и вызовы, а также обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества”, - сообщает twitter ЦБА.

Х.Насирзаде



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