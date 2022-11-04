Еврокомиссия на конференции ООН по климату будет добиваться выполнения уже принятых странами обязательств

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что на конференции ООН по климату COP27, которая начнется 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе (Египет), призовет все стороны принять срочные меры по сокращению выбросов парниковых газов и соблюдать обязательства в рамках Парижского соглашения и пакта Глазго COP-26.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен будет представлять Еврокомиссию 7-8 ноября на саммите мировых лидеров, который официально откроет COP27. С 14 по 18 ноября переговорную группу ЕС возглавит исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
"На COP27 переговорная группа комиссии будет настаивать на выполнении существующих обязательств, чтобы перейти от амбициозных слов к конкретным действиям, в том числе путем принятия рабочей программы по смягчению последствий климатических изменений для срочного расширения масштабов соответствующих задач и их реализации в это критическое десятилетие", - заявляют в Брюсселе.
Как сообщалось, организаторы конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эш-Шейхе ожидают, что на нее соберутся более 40 тыс. участников, что станет рекордом для такого рода мероприятий.
В частности, по заявлению организаторов, на конференцию прибудут более 100 глав государств и правительств, десятки тысяч других участников и журналистов.
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