Мощность крупнейшего на Южном Кавказе завода по переработке оливкового масла составляет 4 тыс. тонн продукции в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовых оливок ООО «Absheron Zeytun Baglari».

Алиев ознакомился с образцами оливкового масла, производимого на предприятии. Глава государства запустил завод, ознакомился с производственным процессом и работой лабораторий.





Алиев также ознакомился с участком предприятия по переработке столовых оливок.





Консультант предприятия Мурат Кючюкчакыр доложил президенту, что мощность предприятия составляет до 4 тыс. тонн продукции.





“Мы планируем производить 4 тыс. тонн масла в год. Около 2 тыс. тонн предназначены на внутренний рынок. Конечно, надо приучать внутренний рынок к потреблению оливкового масла. Потому что это очень важно. Мы планируем экспортировать 2 тыс. тонн продукции”, - отметил Кючюкчакыр.





Также Кючюкчакыр отметил, что главной целью предприятия является сбор урожая 10 тонн продукции с одного га, но в этом году будет в районе 2,5-3 тонн.





Он также отметил, что для реализации проекта на начальном этапе была проведена очистка 787 га непригодных для ведения сельского хозяйства скальных земель в районе села Гошагишлаг, административно относящегося к поселку Зиря.

На 697 га этой площади были разбиты оливковые рощи различных сортов, завезенных из Испании, Португалии, Турции и Греции.





В целом комплекс занимает общую площадь в 3 тыс. га. В результате проведения работ по благоустройству и посадки сада на большой территории были возрождены земли, находившиеся когда-то в непригодном состоянии. В соответствии со спросом рынка на участке были посажены различные сорта оливок. В последующие годы планируется продолжить посевные работы и посадку оливковых рощ площадью в 1,162 тыс. га на территории поселка Гюрган.





Х.Насирзаде