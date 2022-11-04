Мощность крупнейшего на Южном Кавказе завода по переработке оливкового масла составляет 4 тыс. тонн продукции в год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовых оливок ООО «Absheron Zeytun Baglari».
Алиев ознакомился с образцами оливкового масла, производимого на предприятии. Глава государства запустил завод, ознакомился с производственным процессом и работой лабораторий.
Алиев также ознакомился с участком предприятия по переработке столовых оливок.
Консультант предприятия Мурат Кючюкчакыр доложил президенту, что мощность предприятия составляет до 4 тыс. тонн продукции.
“Мы планируем производить 4 тыс. тонн масла в год. Около 2 тыс. тонн предназначены на внутренний рынок. Конечно, надо приучать внутренний рынок к потреблению оливкового масла. Потому что это очень важно. Мы планируем экспортировать 2 тыс. тонн продукции”, - отметил Кючюкчакыр.
Также Кючюкчакыр отметил, что главной целью предприятия является сбор урожая 10 тонн продукции с одного га, но в этом году будет в районе 2,5-3 тонн.
Он также отметил, что для реализации проекта на начальном этапе была проведена очистка 787 га непригодных для ведения сельского хозяйства скальных земель в районе села Гошагишлаг, административно относящегося к поселку Зиря.
На 697 га этой площади были разбиты оливковые рощи различных сортов, завезенных из Испании, Португалии, Турции и Греции.
В целом комплекс занимает общую площадь в 3 тыс. га. В результате проведения работ по благоустройству и посадки сада на большой территории были возрождены земли, находившиеся когда-то в непригодном состоянии. В соответствии со спросом рынка на участке были посажены различные сорта оливок. В последующие годы планируется продолжить посевные работы и посадку оливковых рощ площадью в 1,162 тыс. га на территории поселка Гюрган.
Х.Насирзаде
Пашиняну необходимо идти на прямые переговоры с Баку, а не метаться в поисках внешней поддержки - Агаджанов
Prestij-Kimya вложит около 5 млн манатов в создание производства жидких моющих средств в Джабраиле
Алиев присвоил Бекирову и Бархударову очередные воинские звания
Еврокомиссия на конференции ООН по климату будет добиваться выполнения уже принятых странами обязательств
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Главы МИД G7 призывают КНДР не проводить ядерное испытание
Украина получит от партнеров системы Hawk, NASAMS, Crotale, системы борьбы с БПЛА – Резников
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Роман Аллахвердиев назначен на должность председателя «Caspian Energy Poland»
Kapital Bank принял участие в двух конференциях BAFT
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают