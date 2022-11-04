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Дальнее зарубежье 04.11.2022 20:35

На трансграничное сотрудничество Венгрии, Словакии, Румынии и Украины ЕК выделяет 66 млн евро

Более 66 млн евро будет выделено в рамках первой программы европейского трансграничного сотрудничества Interreg NEXT для партнерства Венгрии, Словакии и Румынии с Украиной в области здравоохранения, окружающей среды и эффективного государственного управления, объявила в пятницу Еврокомиссия (ЕК).

"Эта программа является частью общей поддержки и непоколебимой солидарности ЕС по отношению к Украине. Реализуя политику сплочения, Interreg поможет Украине и граничащим с ней государствам-членам противостоять общим вызовам и использовать общие возможности", - заявила член ЕК по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра.

Программа охватывает период 2021-2027 годов. Предполагается, что Венгрия, Словакия, Румыния и Украина будут совместно работать над обеспечением равного доступа к медицинскому обслуживанию и повышением устойчивости своих систем здравоохранения.

Программа поддержит решения по адаптации к изменению климата и предотвращению рисков стихийных бедствий. Страны-участницы будут сотрудничать в целях защиты природы, развития "зеленой инфраструктуры" и туризма.

Речь также идет о приведении в соответствие норм Украины с государствами-членами ЕС в сфере эффективной государственной администрации. Соответствующие проекты будут способствовать юридическому и административному сотрудничеству для устранения общих препятствий взаимодействию в приграничных районах, поддерживая при этом сотрудничество между гражданами, гражданскими обществами и государственными институтами, сообщается в коммюнике Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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