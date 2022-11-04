Молдова использовала первый транш кредита ЕБРР на пополнение запасов газа

Молдова использовала первый транш в 100 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития на пополнение запасов газа, сообщило в пятницу Агентство публичной собственности Молдовы.
"Государственная компания Energocom в полной мере использовала первый транш в 100 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития на реализацию проекта "Безопасность поставок природного газа. В рамках проекта закуплено 101,2 млн. кубометров газа по средней цене в $967,7 за 1000 кубометров", - отмечается в сообщении.
По данным Агентства, закупленный газ - полностью из стран Евросоюза. В настоящее время созданный резерв газа составляет 157 млн кубометров, из которых 27 млн хранится в Румынии, остальное - на Украине.
ЕБРР объявил в июне о предоставлении Молдове кредита в $300 млн евро, чтобы помочь стране укрепить свою энергетическую безопасность путем приобретения стратегических запасов газа, которые будут добавлены к газу, поставляемому Россией через Украину.
Кредит предназначен для компании Energocom с целью закупок газа на хабах в ЕС. Кредит разделен на два транша: 100 млн. евро - для создания стратегического резерва газа, который будет храниться в Румынии или Украине, чтобы избежать сезонного роста цен и повысить энергетическую безопасность. Второй, в 200 млн. евро - на случай перебоев в поставках.
В ноябре "Газпром" поставляет Молдове до 5,7 млн кубических метров газа в сутки, при необходимости в 11 млн кубометров.
При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (в Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдовы. В результате, АО "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье 2,3 млн кубометров газа в сутки - 40% от необходимого объема. Молдавская ГРЭС потребляла в октябре 1,6 млн кубометров газа, а в ноябре - 0,5 млн, только на нужды части Приднестровья.
В ноябре Молдова покупает газ у "Газпрома" по $821 за 1000 кубометров.
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