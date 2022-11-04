Экс-премьер Пакистана пообещал выйти на митинг, как только поправится после покушения

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, получивший ранения во время покушения, заявил, что намерен выйти на акции протеста вместе с митингующими жителями, как только восстановится.

"Как только мне станет лучше, я намерен выйти на улицы и призову к этому весь Исламабад", - приводит портал Dawn слова Хана, который выступил с видеообращением впервые после покушения.

Экс-премьер добавил, что не боится за свою жизнь и готов продолжать политическую борьбу. Он потребовал отставки трех человек, причастных, по его мнению, к этому нападению. Среди них, по его словам, - премьер страны Шахбаз Шариф и глава МВД Рана Санаулла.

"Нация не свободна, пока нет правосудия. Все три человека, причастных к атаке, должны уйти в отставку", - отметил экс-премьер.

Сторонники Хана в пятницу проводят акции протеста по всей стране. В Исламабаде полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Хан был ранен 3 ноября на митинге в городе Вазирабад, участники которого требовали провести досрочные выборы. Неизвестный открыл по нему огонь из автоматического оружия. Ранения также получили еще 13 человек и один человек погиб.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.