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ТЭК 04.11.2022 21:47

СВПД остается важной целью, несмотря на противоречия ЕС с Ираном - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что поддержка Евросоюзом протестного движения в Иране не должна ослаблять усилия по перезапуску Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"По СВПД переговоры зашли в тупик. В этом нет ничего нового, но я думаю, что мы должны различать нашу решительную поддержку демонстрантов, и особенно женщин - смелых женщин в Иране, и необходимость пытаться избежать превращения Ирана в ядерную державу", - заявил Боррель в пятницу в германском Мюнстере "на полях" встречи министров иностранных дел стран группы G7.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и осудил от имени Европейского союза разгон демонстрантов после убийства Махсы Амини.

Боррель также отметил, что ЕС в качестве реакции принял соответствующие ограничительные меры и продолжит выступать в поддержку протестующих демонстрантов.

Накануне ближневосточные СМИ сообщали, что в пригороде Тегерана произошли новые столкновения между участниками протестов и полицейскими.

Протестующие вышли на улицы города Карадж в четверг - в 40-й день с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая погибла во время протестов.

Массовые протесты начались в Иране ранее осенью. Они последовали после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за "неправильное ношение" хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. По стране покатилась волна протестов, в которых активно участвуют иранские женщины.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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