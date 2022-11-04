СВПД остается важной целью, несмотря на противоречия ЕС с Ираном - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что поддержка Евросоюзом протестного движения в Иране не должна ослаблять усилия по перезапуску Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"По СВПД переговоры зашли в тупик. В этом нет ничего нового, но я думаю, что мы должны различать нашу решительную поддержку демонстрантов, и особенно женщин - смелых женщин в Иране, и необходимость пытаться избежать превращения Ирана в ядерную державу", - заявил Боррель в пятницу в германском Мюнстере "на полях" встречи министров иностранных дел стран группы G7.
Глава дипломатии ЕС напомнил, что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и осудил от имени Европейского союза разгон демонстрантов после убийства Махсы Амини.
Боррель также отметил, что ЕС в качестве реакции принял соответствующие ограничительные меры и продолжит выступать в поддержку протестующих демонстрантов.
Накануне ближневосточные СМИ сообщали, что в пригороде Тегерана произошли новые столкновения между участниками протестов и полицейскими.
Протестующие вышли на улицы города Карадж в четверг - в 40-й день с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая погибла во время протестов.
Массовые протесты начались в Иране ранее осенью. Они последовали после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за "неправильное ношение" хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась. По стране покатилась волна протестов, в которых активно участвуют иранские женщины.
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