Страны G7 предупреждают Минск о финансовых последствиях в случае его прямого участия в украинском конфликте

Страны "Большой семерки" пригрозили Беларуси "огромными дополнительными расходами" в случае ее прямого участия в украинском конфликте.
В совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки", опубликованном в пятницу на сайте МИД ФРГ, говорится, что "если белорусские власти еще больше вовлекут Беларусь" в украинский конфликт, то страны "Большой семерки" "возложат на режим огромные дополнительные расходы".
Между тем ранее в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у властей республики нет планов отправлять белорусских военных на Украину. "Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости", - подчеркнул Лукашенко.
"Большая семерка" (англ. Group of Seven, G7) - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
Состоялось заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией
Пашиняну необходимо идти на прямые переговоры с Баку, а не метаться в поисках внешней поддержки - Агаджанов
Prestij-Kimya вложит около 5 млн манатов в создание производства жидких моющих средств в Джабраиле
РФ будет заинтересована в продаже нефти даже в условиях введения потолка цен - Блинкен
СВПД остается важной целью, несмотря на противоречия ЕС с Ираном - Боррель
Мощность крупнейшего на Южном Кавказе завода по переработке оливкового масла составляет 4 тыс. тонн продукции в год
Американская ракета Electron стартовала на орбиту со шведским научным спутником
Ракета, которая отправится к Луне в рамках миссии Artemis 1, вывезена на стартовую площадку - NASA
Еврокомиссия на конференции ООН по климату будет добиваться выполнения уже принятых странами обязательств
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Роман Аллахвердиев назначен на должность председателя «Caspian Energy Poland»
Kapital Bank принял участие в двух конференциях BAFT
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают