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СНГ 04.11.2022 21:38

Страны G7 предупреждают Минск о финансовых последствиях в случае его прямого участия в украинском конфликте

Страны "Большой семерки" пригрозили Беларуси "огромными дополнительными расходами" в случае ее прямого участия в украинском конфликте.

В совместном заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки", опубликованном в пятницу на сайте МИД ФРГ, говорится, что "если белорусские власти еще больше вовлекут Беларусь" в украинский конфликт, то страны "Большой семерки" "возложат на режим огромные дополнительные расходы".

Между тем ранее в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у властей республики нет планов отправлять белорусских военных на Украину. "Нам там, в Украине, делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости", - подчеркнул Лукашенко.

"Большая семерка" (англ. Group of Seven, G7) - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, G7, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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