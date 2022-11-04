США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн

Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $400 млн, сообщила заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх в пятницу.
По ее словам, в указанный пакет войдет оплата ремонта 45 чешских танков Т-72 (ремонт еще 45 подобных танков оплатят Нидерланды), 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, а также 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost.
Сингх выразила уверенность, что первые отремонтированные танки будут направлены в Украину уже в декабре, однако точных сроков завершения поставок у нее нет. Замспикера Минобороны США отметила, что указанные танки были включены в пакет ввиду того, что украинские военные уже умеют ими управлять.
Она также сообщила, что в пакет военной помощи входят зенитные ракетные комплексы средней дальности Hawk, позволяющие уничтожать вражеские самолеты и ракеты.
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