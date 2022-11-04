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Дальнее зарубежье 04.11.2022 22:04

США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн

Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $400 млн, сообщила заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх в пятницу.

По ее словам, в указанный пакет войдет оплата ремонта 45 чешских танков Т-72 (ремонт еще 45 подобных танков оплатят Нидерланды), 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, а также 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost.

Сингх выразила уверенность, что первые отремонтированные танки будут направлены в Украину уже в декабре, однако точных сроков завершения поставок у нее нет. Замспикера Минобороны США отметила, что указанные танки были включены в пакет ввиду того, что украинские военные уже умеют ими управлять.

Она также сообщила, что в пакет военной помощи входят зенитные ракетные комплексы средней дальности Hawk, позволяющие уничтожать вражеские самолеты и ракеты.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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