США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн

Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $400 млн, сообщила заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх в пятницу.

По ее словам, в указанный пакет войдет оплата ремонта 45 чешских танков Т-72 (ремонт еще 45 подобных танков оплатят Нидерланды), 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, а также 1100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost.

Сингх выразила уверенность, что первые отремонтированные танки будут направлены в Украину уже в декабре, однако точных сроков завершения поставок у нее нет. Замспикера Минобороны США отметила, что указанные танки были включены в пакет ввиду того, что украинские военные уже умеют ими управлять.

Она также сообщила, что в пакет военной помощи входят зенитные ракетные комплексы средней дальности Hawk, позволяющие уничтожать вражеские самолеты и ракеты.