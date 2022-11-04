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Регион 04.11.2022 22:13

Польша хочет «поглотить» Украину – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в состав нынешней Украины входят территории, насильственно отторгнутые у Польши, при этом в Варшаве жива идея восстановления большого государства "от моря до моря".

"Мы знаем также об идее создания великого государства от моря до моря в некоторой части политического бомонда в Польше. Перед Второй мировой войной об этом немало говорили. Это была идея фикс - (создания государства) от Балтийского до Черного моря", - сказал Путин.

"Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, и идея поглощения Украины, она никуда не делась", - сказал Путин.

По мнению президента РФ, существует также идея "возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши - об этом надо прямо сказать - Сталиным после Второй мировой войны". "Крупные области, большие (были отторгнуты) от Румынии, от Венгрии", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что неслучайно сказал на встрече Дискуссионного клуба "Валдай", что единственным подлинным гарантом украинской государственности и суверенитета могла бы быть Россия. "Россия тоже отдала Украине свои исторические территории, но добровольно, с целью создания единого, общего культурно-гуманитарного исторического пространства. А те территории, о которых я сказал выше, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши. Это абсолютно разные ситуации. Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением - правда, население никто не спрашивал, а там - отторгнуты были насильственно, в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому, в том числе на Украине", - заключил Путин.

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Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, ПОЛЬША


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