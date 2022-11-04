РФ будет заинтересована в продаже нефти даже в условиях введения потолка цен - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что России было бы выгодно продолжать продавать нефть даже в условиях разрабатываемого Западом потолка цен на ее нефть.

"Россия может принимать какие угодно решения, но я думаю, что она будет заинтересована в том, чтобы и дальше продавать энергоресурсы (в условиях "пололка" цен - ИФ)", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G7. Так он прокомментировал по просьбе журналиста заявления российских властей о том, что они не будут продавать нефть по разрабатываемому США и их союзниками потолку цен.

"России нужно продавать энергоресурсы, чтобы страна, экономика продолжали функционировать", - указал он.

Ранее главы МИД стран "группы семи" в совместном заявлении отметили, что в ближайшие недели намерены завершить процесс введения так называемого потолка цен на российскую нефть.