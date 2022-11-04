Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.11 $/bbl +/- WTI 88.17 -1.83 Brent 94.67 -1.49

Дальнее зарубежье 04.11.2022 23:18

Темпы ратификации Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от действий этих двух стран - Эрдоган

Сроки процесса ратификации Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят исключительно от действий северных стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Темпы и сроки процесса ратификации меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией будут определяться шагами, которые будут предприняты этими странами", - приводит слова президента агентство "Анадолу".

В пятницу Эрдоган обсудил эту тему с находящимся с визитом в Турции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также они обсудили ситуацию в Украине. Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта.

Президент Турции сообщил, что Турция сосредоточится на продлении истекающей в ноябре зерновой сделки, позволяющей вывозить украинское зерно по Черному морю.

В настоящее время Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ


Похожие новости


Столтенберг предположил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях Турции перед вступлением в НАТО Глава МИД Финляндии уверен в поддержке Турции в вопросе вступления в НАТО В Хельсинки пройдут переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО Стремящиеся в НАТО Швеция и Финляндия пока не выполнили взятые обязательства по ситуации с курдами - глава МИД Турции Турция не одобрит вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят принятые на себя обязательства - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az