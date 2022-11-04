Темпы ратификации Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от действий этих двух стран - Эрдоган

Сроки процесса ратификации Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят исключительно от действий северных стран, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Темпы и сроки процесса ратификации меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией будут определяться шагами, которые будут предприняты этими странами", - приводит слова президента агентство "Анадолу".
В пятницу Эрдоган обсудил эту тему с находящимся с визитом в Турции генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Также они обсудили ситуацию в Украине. Эрдоган заявил о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной для скорейшего завершения конфликта.
Президент Турции сообщил, что Турция сосредоточится на продлении истекающей в ноябре зерновой сделки, позволяющей вывозить украинское зерно по Черному морю.
В настоящее время Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.
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