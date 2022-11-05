США создают в Германии новый штаб по оказанию долгосрочной помощи Украине - Пентагон

США создают в Германии штаб, который будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву и военную подготовку украинских военнослужащих, сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
Новая структура в германском Висбадене станет "специальным штабом, который будет действовать под руководством Европейского командования вооруженных сил США в целях координации усилий", сказала она на брифинге.
Сингх отметила, что штаб будет называться "Группой содействия безопасности Украины", его создание свидетельствует о том, что программа помощи Киеву рассчитана на "долгосрочную перспективу".
Агентство Associated Press, комментируя сообщение о создании новой структуры, пишет, что США с начала Россией специальной военной операции выделили Украине оружия и другого оборудования на сумму более $18,2 млрд.
В настоящее время США сосредотачиваются на долгосрочных усилиях по улучшению подотчетности за эти поставки и контролю над тем, чтобы это оружие не попало в чужие руки.
Агентство пишет, что на прошлой неделе госдеп сообщил о попытках предотвращения хищений на Украине некоторых из совершенных видов оружия.
План по контролю над оружейными поставками включает ограниченный наземный мониторинг со стороны американского военного персонала, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер ранее на этой неделе.
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