Манат подешевел к евро, к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 ноября ЦБА установил на уровне 1.6926 маната/1EUR (4 ноября - 1.6637 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 ноября установил на уровне 0.0274 манат/1RUB (4 ноября - 0.0273 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 5 ноября ЦБА установил на уровне 0.0916 манат/1TRY (4 ноября - 0.0913 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков