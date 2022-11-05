Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Макроэкономика 05.11.2022 09:22

Манат подешевел к евро, к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 ноября ЦБА установил на уровне 1.6926 маната/1EUR (4 ноября - 1.6637 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 ноября установил на уровне 0.0274 манат/1RUB (4 ноября - 0.0273 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 5 ноября ЦБА установил на уровне 0.0916 манат/1TRY (4 ноября - 0.0913 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


Похожие новости


Манат подорожал к евро и рублю, подешевел к лире Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю Манат подорожал к евро, рублю, подешевел к лире Манат подорожал к евро, рублю и лире Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az