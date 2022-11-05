Блинкен и глава МИД Японии обсудили политику в отношении Китая и КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в пятницу провели двухсторонние переговоры и обсудили политику в отношении Китая и КНДР. Об этомпишетKyodo.
стреча прошла в рамках саммита с участием глав МИД стран-участниц G7 в германском Мюнстере. Блинкен и Хаяси договорились "уделять пристальное внимание" действиям Китая послепереизбранияСи Цзиньпина на пост генсека ЦК Компартии КНР. Стороны также подтвердили сотрудничество по денуклеаризации Северной Кореи, выразив обеспокоенность по поводу ракетных испытаний Пхеньяна.
Блинкен подтвердил готовность США помогать в обеспечении безопасности Японии и Южной Кореи. Дипломаты также обсудили вопрос поддержания стабильности в Тайваньском проливе.
Ранее Южная Корея и США решили продлить проводимые в районе Корейского полуострова совместные военно-воздушные учения из-за запусков ракет КНДР. Как сообщалось, Северная Корея в четверг утромзапустила одну предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности.
Пхеньян ранеепредупредил, что может принять решительные меры в ответ на проведение учений.
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