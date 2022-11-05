Реваншисты в Армении должны отказаться от провокаций в отношении Азербайджана - Нагиев

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев заявил, что реваншисты в Армении и их покровители за рубежом должны принять новые реалии на Южном Кавказе, возникшие после второй Карабахской войны.

«Силы в Армении, жаждущие реванша, а также их покровители за рубежом, должны принять новые реалии в регионе. Они должны отказаться от осуществления грязных провокаций, которые могут представлять риски для безопасности Азербайджана», - написал Нагиев в своей статье в официальных СМИ Азербайджана.

Он отметил, что любые деструктивные действия в отношении Азербайджана будут решительно пресекаться.

Нагиев подчеркнул, что спецслужбы Азербайджана осуществляют весь комплекс необходимых мероприятий на освобожденных территориях с целью обеспечения безопасности.

Р.Ахмедов