Турецкие компании выполнили в Азербайджане за счет средств госбюджета подрядных работ на $17 млрд - Асадов

Турецкие компании выполнили в Азербайджане подрядных работ за счет средств госбюджета на $17 млрд, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
«Турецкие компании приняли участие в качестве подрядчиков в реализации в Азербайджане 450 проектов, финансируемых из госбюджета (Азербайджана – ИФ). Стоимость выполненных ими подрядных работ оценивается в $17 млрд», - сказал Асадов.
По его словам, турецкие компании сегодня активно участвуют в проектах на освобожденных территориях Азербайджана – Карабахе и Восточном Зангезуре.
Асадов добавил, что азербайджанские компании, в свою очередь, активно работают в Турции. В частности, в Турции в различных секторах экономики действуют свыше 2,6 тыс. компаний с азербайджанским капиталом.
Р.Ахмедов
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