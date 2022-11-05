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Бизнес и законодательство 05.11.2022 10:26

Турецкие компании выполнили в Азербайджане за счет средств госбюджета подрядных работ на $17 млрд - Асадов

Турецкие компании выполнили в Азербайджане подрядных работ за счет средств госбюджета на $17 млрд, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«Турецкие компании приняли участие в качестве подрядчиков в реализации в Азербайджане 450 проектов, финансируемых из госбюджета (Азербайджана – ИФ). Стоимость выполненных ими подрядных работ оценивается в $17 млрд», - сказал Асадов.

По его словам, турецкие компании сегодня активно участвуют в проектах на освобожденных территориях Азербайджана – Карабахе и Восточном Зангезуре.

Асадов добавил, что азербайджанские компании, в свою очередь, активно работают в Турции. В частности, в Турции в различных секторах экономики действуют свыше 2,6 тыс. компаний с азербайджанским капиталом.

Р.Ахмедов

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Тэги: АСАДОВ, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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