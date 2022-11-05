Число жертв пожара в кафе в Костроме возросло до 15

Пожар в костромском кафе "Полигон" унес жизни 15 человек, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС. "Извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о 13 погибших и пяти пострадавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».