Число жертв пожара в кафе в Костроме возросло до 15

Пожар в костромском кафе "Полигон" унес жизни 15 человек, сообщили "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.
"Извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 13 погибших и пяти пострадавших.
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