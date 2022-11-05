Баку привержен мирной повестке и готов к переговорам с Ереваном по мирному договору – Байрамов

Баку готов вести переговоры с Ереваном для заключения мирного договора, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан привержен мирной повестке дня. Считаем, что после саммитов в Праге (6 октября) и Сочи (31 октября) необходимо продолжить переговоры по мирному договору», - сказал Байрамов в субботу.

По его словам, Азербайджан сразу после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года предпринял шаги в рамках мирной повестки.

При этом министр подчеркнул, что Армения до сих пор не выполняет своих обязательств в рамках трехстороннего заявления.

Х.Насирзаде