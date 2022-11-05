Около 270 граждан Азербайджана стали жертвами подрыва на минах в Карабахе и Зангезуре, 45 из них погибли - Байрамов

Жертвами подрыва на минах в Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020 года стали 267 граждан Азербайджана, из них 45 погибли, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«На сегодняшний день 267 человек в Азербайджане стали жертвами в результате подрыва на минах (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ): 45 человек погибли, 222 получили ранения», - сказал Байрамов в субботу на мероприятии, посвященном 8 ноября – Дню победы.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Байрамов подчеркнул, что после окончания второй Карабахской войны (осенью 2020 года – ИФ), Азербайджан передал Армении тела свыше 1,7 тыс. армянских военных, погибших в ходе боевых действий в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий (Карабаха и Восточного Зангезура) установила порядка 1 млн мин. По его словам, для разминирования этих территорий по оценкам международных экспертов Азербайджану необходимо около 30 лет и $25 млрд.
Алиев подчеркнул, что минная угроза является одним из основных препятствий для ускорения работ по восстановлению освобожденных территорий и возвращения азербайджанского населения в этот регион.
Х.Насирзаде
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