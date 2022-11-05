Twitter уволил 50% сотрудников

Половина сотрудников компании Twitter попала под сокращение, пишет агентство Reuters со ссылкой на главу службы безопасности и добросовестности компании, а также на заявления бывших работников.
По данным агентства, в меньшей степени увольнения затронули отделы по защите от дезинформации.
Канал NBC, тоже со ссылкой на экс-сотрудников, сообщил, что именно эти команды попали под масштабное сокращение.
Сокращение команды по защите от дезинформации вызывает наибольшие опасения на фоне грядущих выборов в Конгресс США, сообщили каналу NBC два экс-работника, а также один действующий сотрудник.
Глава службы безопасности и добросовестности Twitter Йоэль Рот (эта служба отвечает за предотвращение распространения дезинформации и другого вредоносного контента) рассказал агентству об увольнении примерно 15% сотрудников его команды. По данным заявок в управление по трудоустройству в Калифорнии, которые приводит Reuters, среди уволенных оказались 784 работника из штаб-квартиры в Сан-Франциско, а также 199 сотрудников офисов в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.
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