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Бизнес и законодательство 05.11.2022 13:03

Twitter уволил 50% сотрудников

Половина сотрудников компании Twitter попала под сокращение, пишет агентство Reuters со ссылкой на главу службы безопасности и добросовестности компании, а также на заявления бывших работников.

По данным агентства, в меньшей степени увольнения затронули отделы по защите от дезинформации.

Канал NBC, тоже со ссылкой на экс-сотрудников, сообщил, что именно эти команды попали под масштабное сокращение.

Сокращение команды по защите от дезинформации вызывает наибольшие опасения на фоне грядущих выборов в Конгресс США, сообщили каналу NBC два экс-работника, а также один действующий сотрудник.

Глава службы безопасности и добросовестности Twitter Йоэль Рот (эта служба отвечает за предотвращение распространения дезинформации и другого вредоносного контента) рассказал агентству об увольнении примерно 15% сотрудников его команды. По данным заявок в управление по трудоустройству в Калифорнии, которые приводит Reuters, среди уволенных оказались 784 работника из штаб-квартиры в Сан-Франциско, а также 199 сотрудников офисов в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: TWITTER, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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