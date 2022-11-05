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СНГ 05.11.2022 12:04

Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу законы, которыми сокращаются полномочия главы государства, сообщила его пресс-служба.

Как сообщалось, законы предусматривают, в частности, сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращение так называемой "президентской квоты" в сенате парламента, а также введение отдельных ограничений в период нахождения в должности президента.

Кроме того, документы содержат поправки в части порядка формирования палат парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в мажилисе. Ими перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата.

Ряд поправок коснулся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тыс. до 5 тыс. членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тыс. до 700 человек. Также здесь предусматриваются поправки по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с 2 до 3 месяцев.

Ранее сообщалось, что документ содержит положения о запрете для президента состоять в политических партиях, его близкие родственники не смогут занимать политические должности и руководящие посты в квазигоссекторе.

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