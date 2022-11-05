Баку и Анкара до 11 ноября должны завершить переговоры по расширению рамок соглашения о преференциальной торговле - Октай

Турция рассчитывает до 11 ноября завершить переговоры с Азербайджаном по расширению соглашения о преференциальной торговле, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

«В торговых отношениях между нашими странами действует соглашение о преференциальной торговле. Однако, этот документ пока довольно ограниченный, нам надо в кратчайшие сроки его расширить. Мы начали обсуждения в этом направлении, надеюсь, что самое позднее в течение недели, мы их завершим. Дедлайн – 11 ноября», - сказал Октай в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», при этом, вице-президент не исключил, что переговорный процесс с подписанием соответствующего документа может быть завершен и быстрее.

По словам Октая, за период с момента начала действия данного соглашения (в марте 2021 года –ИФ) и на конец сентября 2022 года, объем экспорта турецкой продукции в Азербайджан составил $14,8 млн, тогда как экспорт азербайджанской продукции в Турцию составил на сумму $519 млн.

«Если вспомнить задачу, поставленную президентами по увеличению взаимного товарооборота (до $15 млрд в год – ИФ), то очевидно, что нам есть к чему стремиться. В ходе переговоров с азербайджанской стороной мы обсудили вопрос устранения барьеров, препятствующих турецкому бизнесу и негативно влияющих на конкуренцию. В том числе, устранение таможенных барьеров, либерализация транзитных перевозок. В этом случае мы сможем достигнуть отметки взаимного товарооборота в $15 млрд в год, которая нам покажется маленькой и мы будем стремиться к новым рекордным высотам», - заявил Октай.

Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией было подписано 25 февраля 2020 по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция с участием президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Документ вступил в силу с 1 марта 2021 года. Соглашение о преференциальной торговле предусматривает применение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном на ряд вид товаров. В настоящее время действие соглашения распространяется на 15 видов товаров, экспортируемых из Азербайджана в Турцию, и до 15 наименований товаров, поставляемых в Азербайджан.

Н.Аббасова