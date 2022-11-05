ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги

ВТБ (Азербайджан) и Федерация баскетбола республики подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого банк стал официальным спонсором Азербайджанской баскетбольной лиги. Сотрудничество рассчитано на год.
«Для ВТБ поддержка спорта и физкультуры – значимая часть работы на территории республики. Мы стремимся популяризировать здоровый образ жизни и рады участвовать в развитии ключевых государственных проектов. В Азербайджане для нас это уже стало доброй традицией – у нас за плечами спонсорство соревнований по детскому футболу, бегу, спортивному ориентированию и другим видам спорта. Такая практика – хороший стимул и для наших сотрудников «держать себя в форме». Мы рады способствовать повышению конкуренции в национальной баскетбольной лиге, общему росту уровня спортсменов и клубов и приобщению к баскетболу все большего числа любителей и профессионалов, особенно – молодых ребят», – прокомментировал председатель правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.
ВТБ (Азербайджан), как социально ответственный банк, оказывает активную поддержку азербайджанскому спорту, выступая спонсором различных спортивных мероприятий. В этом году ВТБ профинансировал проведение соревнований по трейлараннингу «Золотая Осень» и «Бегущий фламинго», турнир по спортивному ориентированию и открытое первенство горноспортивного клуба. Банк поддерживает соревнования по детскому футболу – в частности, летом этого года выступил организатором футбольного турнира среди детей до 11 лет «Кубок ВТБ Азербайджан».
Справочно:
Федерация баскетбола Азербайджана была создана в 1992 году. В 1994 году стала полноценным членом Международной баскетбольной федерации. В 2006 году азербайджанская мужская сборная команда приняла участие в Европейском Кубке Развития ФИБА в Албании, где получила первое место. В настоящее время Азербайджанскую баскетбольную лигу представляют 8 команд.
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