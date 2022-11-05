Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank

Продолжается набор в очередную группу в рамках проекта AccessBank "Школа розничных банкиров". Проект предназначен для выпускников ВУЗ-ов, не имеющих предыдущего опыта работы и желающих построить свою карьеру в банковской сфере.
Часть трехмесячного проекта будет проходить в головном офисе AccessBank-а, а оставшаяся часть - в различных филиалах банка. Во время тренингов участники проекта ознакомятся с банковскими продуктами, правовыми аспектами банковского дела, обслуживанием клиентов, операционными рисками и борьбой с отмыванием денег. Участники, успешно прошедшие программу Школы розничного банкира, получат по окончании проекта возможность присоединиться к команде AccessBank-а.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться:
Цель проекта - привлечь молодых людей к работе в банковском секторе, обучить лидеров будущего и обеспечить их работой.
Следует отметить, что AccessBank с самого основания придерживался традиции предоставления молодым людям без предыдущего опыта работы возможность начать свою карьеру. Многие из нынешних сотрудников AccessBank-а когда-то начали в нем свою карьеру по окончании университета, - не имея предыдущего опыта работы.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.
Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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