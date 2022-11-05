Гасанов поручил повысить интенсивность проведения боевых учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отметил важность постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.
Об этом он заявил в ходе служебного совещания 5 ноября, сообщает министерство обороны.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», министр довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана перед вооруженными силами страны.
«На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и территориях временного размещения российского миротворческого контингента. Особо подчеркнута важность постоянного наблюдения и контроля за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент», - отмечается в информации.
Гасанов отметил, что он посетил части ВВС, Сил специального назначения и ракетно-артиллерийских войск, дислоцированные в южных регионах Азербайджана, и подразделения коммандос, осмотрел учебные центры, понаблюдал за практической боевой подготовкой подразделений.
«Были уточнены оперативные планы, перед командованием были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению боеготовности. Министр также поручил уделить особое внимание профессионализму личного состава и боевой подготовке войск, повысить интенсивность проведения учений, в том числе занятий в полевых условиях», - отмечает минобороны Азербайджана.
Кроме этого, были даны указания о дальнейшем улучшении организации службы войск, служебных и социально-бытовых условий личного состава, продолжения инженерных работ на освобожденных территориях и по вопросам медицинского обеспечения.
Б.Рустамбеков
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