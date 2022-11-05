S&P присвоило SIF рейтинги «BB-/B»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Фонду развития предпринимательства (SIF) Азербайджана краткосрочный и долгосрочный рейтинги на уровне «BB-/B».
Прогноз по рейтингу – «стабильный».
SIF создан в 1992 года и за 30-летний период деятельности выделил 29,31 тыс. субъектам бизнеса в Азербайджане льготные кредиты на сумму 2,8 млрд манатов для реализации 39,22 тыс. проектов.
Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.
В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.
Р.Ахмедов
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