S&P присвоило SIF рейтинги «BB-/B»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Фонду развития предпринимательства (SIF) Азербайджана краткосрочный и долгосрочный рейтинги на уровне «BB-/B».

Прогноз по рейтингу – «стабильный».

SIF создан в 1992 года и за 30-летний период деятельности выделил 29,31 тыс. субъектам бизнеса в Азербайджане льготные кредиты на сумму 2,8 млрд манатов для реализации 39,22 тыс. проектов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.

В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Р.Ахмедов