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Бизнес и законодательство 05.11.2022 12:55

S&P присвоило SIF рейтинги «BB-/B»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Фонду развития предпринимательства (SIF) Азербайджана краткосрочный и долгосрочный рейтинги на уровне «BB-/B».

Прогноз по рейтингу – «стабильный».

SIF создан в 1992 года и за 30-летний период деятельности выделил 29,31 тыс. субъектам бизнеса в Азербайджане льготные кредиты на сумму 2,8 млрд манатов для реализации 39,22 тыс. проектов.

Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.

В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: SIF, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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