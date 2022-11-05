Байрамов о политике Тегерана: «Ломать - не строить»

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ведет интенсивный диалог с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном для обсуждения двусторонних отношений и решения возникающих проблем.
«Внешняя политика Азербайджана, особенно с соседними странами, очень открыта, прогнозируемая и последовательная. Нашим приоритетом являются добрососедские отношения со всеми соседними странами. В этом контексте, мы предпринимаем последовательные шаги, в том числе в отношениях с Ираном», - сказал Байрамов журналистам в субботу.
По его словам, Баку и Тегеран успешно реализовали ряд совместных проектов.
«При этом Азербайджан внимательно следит за недружественными высказываниями, звучащими в иранском медиа-пространстве, они нас беспокоят. Хотел бы отметить, что мы ведем активный диалог с МИД Ирана, в том числе с моим коллегой, который к этим вопросам относится очень чувствительно и в рамках своих полномочий всегда предпринимает шаги для устранения неприятных случаев, наносящих вред азербайджано-иранским отношениям», - отметил Байрамов.
Глава МИД добавил: «Хочу отметить (…) все испортить гораздо легче, чем потом это восстановить. И я уверен, что обе стороны предпримут необходимые шаги для сохранения и развития азербайджано-иранских отношений».
Х.Насирзаде
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