Байрамов о политике Тегерана: «Ломать - не строить»

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ведет интенсивный диалог с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном для обсуждения двусторонних отношений и решения возникающих проблем.

«Внешняя политика Азербайджана, особенно с соседними странами, очень открыта, прогнозируемая и последовательная. Нашим приоритетом являются добрососедские отношения со всеми соседними странами. В этом контексте, мы предпринимаем последовательные шаги, в том числе в отношениях с Ираном», - сказал Байрамов журналистам в субботу.

По его словам, Баку и Тегеран успешно реализовали ряд совместных проектов.

«При этом Азербайджан внимательно следит за недружественными высказываниями, звучащими в иранском медиа-пространстве, они нас беспокоят. Хотел бы отметить, что мы ведем активный диалог с МИД Ирана, в том числе с моим коллегой, который к этим вопросам относится очень чувствительно и в рамках своих полномочий всегда предпринимает шаги для устранения неприятных случаев, наносящих вред азербайджано-иранским отношениям», - отметил Байрамов.

Глава МИД добавил: «Хочу отметить (…) все испортить гораздо легче, чем потом это восстановить. И я уверен, что обе стороны предпримут необходимые шаги для сохранения и развития азербайджано-иранских отношений».

Х.Насирзаде