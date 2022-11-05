Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

Дальнее зарубежье 05.11.2022 13:49

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Северокорейские военные провели пуск в сторону Желтого моря четырех баллистических ракет малой дальности, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Ракеты преодолели расстояние в 130 километров, максимальная высота полета составляла 20 километров.

Этот пуск ракет, как отмечает "Ренхап", произошел в последний день масштабных совместных учений ВВС США и Южной Кореи.

В последние недели КНДР активизировала проведение подобных испытаний ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, РАКЕТЫ, МОРЕ


Похожие новости


Две баллистические ракеты запущены из КНДР в Японское море, подтвердили южнокорейские военные Запуски Северной Кореи угрожают региональной безопасности - премьер-министр Японии КНДР запустила две баллистические ракеты Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности Две запущенные КНДР ракеты пролетели 230 км на высоте 30 км - штаб Южной Кореи Северокорейские ракеты пролетели более 400 км на высоте 50 км - ОКНШ ВС Южной Кореи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az