КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Северокорейские военные провели пуск в сторону Желтого моря четырех баллистических ракет малой дальности, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.
Ракеты преодолели расстояние в 130 километров, максимальная высота полета составляла 20 километров.
Этот пуск ракет, как отмечает "Ренхап", произошел в последний день масштабных совместных учений ВВС США и Южной Кореи.
В последние недели КНДР активизировала проведение подобных испытаний ракет.
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